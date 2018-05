Kポップ「防弾少年団」が韓国人初、全米1位達成の快挙

Hugh McIntyre , CONTRIBUTOR



BTS(防弾少年団)(Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

全米アルバムチャートの「ビルボード200」で韓国の男性ボーカルグループ「BTS(防弾少年団)」が1位に立った。世界最大の音楽マーケットである米国で、Kポップのアーティストがトップに立つのは史上初の出来事だ。彼らの最新アルバム「Love Yourself: Tear」は米国ビルボードのアルバムランキングで、発売初週に1位を記録した。売上は13万5000ユニットとされており、そのうち10万枚がCDなどの物理的セールス、残りが主にストリーミングによる売上とされる。BTSはビルボード200のトップに立った、唯一のKポップグループだ。これまでも「江南スタイル」で世界的ブームを巻き起こしたPSYなどの韓流アーティストがいたが、米国でBTSほどの成功を収めたアーティストは他にいない。BTSはおそらく今後の数年間、韓国人として唯一、全米ナンバーワンのポジションに立ったアーティストの地位を守るだろう。今回の「Love Yourself: Tear」はBTSが全米10位圏内に送り込んだ作品としては、2枚目になる。彼らが昨年リリースした「Love Yourself: Her」はビルボード200で7位に入り、Kポップアーティストとしては史上最高位を獲得した。BTSは「Love Yourself」シリーズ以外にも5つの楽曲をチャートに送り込んだが、ここまでチャートの上位に食い込んだ作品はなかった。「Love Yourself: Tear」からは、シングルチャートの「ホット100」入りを果たす楽曲はまだ現れてない。しかし、彼らがEDMアーティストのスティーブ・アオキとコラボした楽曲「Mic Drop」が、間もなく全米トップ40入りを果たすことがほぼ確実視されている。