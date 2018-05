米国と北朝鮮、首脳会談へ向けて協議　米代表団が北朝鮮入りとトランプ氏

ドナルド・トランプ米大統領が一旦中止を通告した北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長との首脳会談をめぐり、トランプ氏は27日午後、米政府交渉団が事前協議のために北朝鮮入りしたとツイートした。

トランプ氏はツイッターで、「我々の米国チームが金正恩と私の首脳会談の調整をするため、北朝鮮に到着した。北朝鮮には素晴らしい可能性があり、いつの日か経済と金融の大国になると、自分は心から信じている。金正恩も同意している。実現する!」と書いた。

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!