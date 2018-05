【米朝会談の行方、米社説から】

アメリカのトランプ大統領は24日、6月12日にシンガポールで開催する予定だった米朝首脳会談を中止すると発表しました。

New York Times, Washington Post, Los Angeles Timesは社説で「驚くことではない」と総括。そもそも会談を設定したことについては、New York Timesが伝統的な共和党の方針を破棄して正しい一手だったと評価。

その一方で、Washington Postと保守系のWSJは準備不足の中で会談を設定したのは望ましくなったとしています。

各社とも社説で、中身のない“ツイッター外交”の危うさを伝えています。

New York Times の社説はThe Off-Again Meeting With North Korea(米朝会談また中止)で「米朝の数十年にわたる脆弱な関係を踏まえると、トランプ大統領は突如、開催予定だったキム・ジョンウン(金正恩)との会談をキャンセルしたのは、驚くに値しない」としています。

一方で、「共和党の伝統的な方針を破棄して北朝鮮との外交を追求しようとしたのは正しい」と評価しています。

中止の理由については、さまざま挙げたあとで「トランプ大統領が怖くなって時間稼ぎをしたかった可能性もある」いうことです。

Los Angeles Times の社説はThe summit that fizzled(立ち消えになった首脳会談)の中で、大統領のツイッターやニュース報道を通じたコミュニケーションなど「当初から極めて稀有」と評しています。

方針や中身がなくその場の好戦的な対応や褒め殺しは、「スマートな外交ではない」と手厳しいです。

Washington Post の社説はTrump impulsively blows up the North Korea summit(トランプ、衝動的に米朝会談をキャンセル)として、トランプ大統領が3月に何の戦略もなく米朝会談に合意したのと同じくらいの性急さで会談をキャンセルしたと伝えています。やはり驚くべきでないと総括。

「大統領も政権も影響を計算することなく衝動的にキャンセルした」と締めくくっています。

WSJ は、社説Dodging a Korean Summit Failure(米朝会談を回避)で韓国のムン・ジェイン(文在寅)大統領のことばを受けて、トランプ大統領がキム・ジョンウンが核兵器を放棄すると安易に信じたことが問題だったとしています。

そもそも会談に合意したことについて「準備もなく受けたのは、相談した相手が悪かった」ということです。

「大統領は会談の危うさを認識して、会談を回避した」とほっとした文面で締めくくっています。

FT は社説Putting off the US-Korea summit has its virtues(米朝会談延期はよいことも)は、トランプ大統領が25日になって中止を発表した米朝首脳会談について、当初の予定通り6月12日に行うこともあり得ると記者団に述べたことを踏まえた内容となっています。

「米朝首脳会談の復活はグッドニュースに聞こえるかもしれない。しかし、実際にはバッドニュースだろう」と伝えています。

いったんキャンセルになった要因として▼準備不足、▼トランプ大統領とキム・ジョンウン氏の気性の激しさを挙げて、しょせん前提が変わっていないとしています。

そのうえで、会談キャンセルの責任の所在について、トランプ大統領が中国の習近平国家主席に求めている一方で、FTはボルトン大統領補佐官による発的なことばを挙げ、米朝のみならず、韓国と中国などほかの各国も重要な役割を担うと指摘しています。