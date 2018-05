どうなる米韓同盟の将来

古森義久(ジャーナリスト・麗澤大学特別教授)

【まとめ】

・米韓同盟の基本構図が揺らぎ始めている。

・北朝鮮に米韓同盟と在韓米軍による抑止力の不動を誇示したいトランプ政権。

・朝鮮半島情勢が日米同盟や国家安全保障に複雑な変動の波を投げかけている。

【注:この記事には複数の写真が含まれています。サイトによっては全て表示されず、写真の説明と出典のみ記載されていることがあります。その場合はJapan In-depthのサイトhttp://japan-indepth.jp/?p=40197で記事をお読みください。】

朝鮮半島情勢の大きな変化の兆しのなかで浮かびあがる疑問の一つはアメリカと韓国の年来の同盟関係がどうなるか、である。1950年に北朝鮮軍の攻撃で始まった朝鮮戦争では米韓両国の軍隊は団結して戦った。いや正確には米軍が韓国を救ったといえよう。以来、70年近く米軍の韓国駐留に基づく両国の軍事同盟は北朝鮮の軍事脅威を抑え、朝鮮半島の安定を保ってきたといえるだろう。



▲写真 米軍と韓国軍 出典:Edward N. Johnson, U.S. Army Public Affairs Officer

だがこの基本的な構図が揺らいできた。少なくとも表面的には根底から変わってきたようにさえみえる。北朝鮮が米韓両国を敵視する政策を変えつつあるようなのだ。米韓両国にとって北朝鮮がもし軍事脅威でなくなれば、米韓同盟の目的もぼけてくる。ただし韓国の文在寅大統領は北朝鮮との和解の姿勢にもかかわらず、アメリカとの同盟を堅持しようとする基本政策を意外なほど強く保とうとしている。

では米韓同盟の今後はどうなるのか。このままの現状の維持なのか。それとも漂流や崩壊が始まるのか。このあたりを日本の安全保障をも念頭に入れながら、ワシントンでの動きから考察してみた。

「私たちは韓国国民の防衛のための抑止に貢献することを誇りに思う」

在韓米軍司令官のビンセント・ブルックス陸軍大将は米韓軍事同盟の堅固さを繰り返し強調した。今年3月中旬のアメリカ議会上院軍事委員会の公聴会だった。



▲写真 ビンセント・ブルックス陸軍大将 出典:US Army Photo

北朝鮮が和平への変身をすでに示し始めた時期だったが、同司令官の報告は北朝鮮の核兵器やミサイル、各種砲火、潜水艦、サイバー攻撃まで軍事脅威を強く訴えた。北朝鮮の好戦的な構えを米軍の駐留で抑止してきた米韓同盟の効用をいまこそ強調するという感じだった。(参考記事:「北朝鮮の軍事脅威 在韓米軍司令官報告」その1、その2、その3)

朝鮮半島の平和と安定は在韓米軍によって65年ほども守られてきたといっても過言ではない。その規模はいまは約2万8千人だが、トップのブルックス大将は朝鮮戦争以来の国連軍や米韓合同軍の司令官も兼ねる。

だが最近の北朝鮮の和平攻勢はこの在韓米軍の拠って立つ基盤にも複雑な影を投げ始めた。4月下旬の南北首脳会談の板門店宣言でいまの停戦状態が平和協定となり、北朝鮮の侵略や攻撃がないとなれば、在韓米軍の意義も薄れるからだ。そんな展開はもちろん日本にも大きく影響を及ぼす。

だが北朝鮮の態度が真意かどうかはわからない。年来の「先軍」政策や武力統一の宣言を完全に破棄するのか、あるいはトランプ政権の攻勢をかわすため、米韓同盟の離反への企図もこめて偽装の平和路線を語るのか。

アメリカとしてはこんな不透明の時期にこそ米韓同盟と在韓米軍による抑止力の不動を誇示したいのだろう。それでなくてもアメリカの主要新聞が「アメリカ政府が在韓米軍の撤退を検討」と報じ、トランプ政権が否定するような混乱ももう起きているのだ。

北朝鮮へのソフトな基本姿勢が明確な韓国の文在寅大統領もいまのところは前述のように、意外なほど対米同盟の堅持を強調する。だが水面下ではトランプ政権との間の微妙な溝が存在することも隠しきれない。トランプ大統領は昨年9月、北朝鮮の6回目の核実験の直後に次のようなツイートを発信した。

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!