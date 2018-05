トランプ米大統領、米朝首脳会談の中止を通告　金委員長に書簡で

ドナルド・トランプ米大統領は24日、北朝鮮の最高指導者、金正恩・朝鮮労働党委員長にあてた書簡で、6月12日に予定していた米朝首脳会談を中止すると通告した。北朝鮮の最新発言の「強烈な怒りとあからさまな敵対心」を理由にしている。大統領は、世界が「永続的な平和の素晴らしい機会を失った」と書いた。

ホワイトハウスが発表した書簡でトランプ大統領は金委員長に、次のように書いた。

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1