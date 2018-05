ビル・ゲイツが推薦「夏の必読書5冊」のディープな内容

Deniz Cam , Forbes Staff



ビル・ゲイツ (Photo by Jack Taylor/Getty Images)

マイクロソフト共同創業者のビル・ゲイツは読書家として知られている。現在62歳のゲイツは子供の頃から週に1冊のペースで本を読んできたという。ゲイツは自身のブログ「Gates Notes」で定期的に書籍のレビューを行なっているが、5月21日に「今年の夏に読みたい5冊」を公開した。そこには人類史に残る偉業を成し遂げたレオナルド・ダ・ヴィンチの伝記や、35歳でがん宣告を受けた著名な神学校教授の自伝、リンカーン元大統領を題材とした歴史小説などが含まれている。ここではその5冊の概要をご紹介する。1. 「レオナルド・ダ・ヴィンチ」ウォルター・アイザックソン著(未邦訳)取材嫌いで有名なスティーブ・ジョブズが唯一協力した評伝「スティーブ・ジョブズ」で知られるジャーナリスト、ウォルター・アイザックソンが書いたレオナルド・ダ・ヴィンチの伝記作品。ダ・ヴィンチが活躍した15世紀をふりかえり、軍事技術から科学、デザインや絵画まで多角的な才能を発揮した彼の偉業を解き明かす。「これまでにダ・ヴィンチについて書かれた書物を数多く読んできたが、彼の人生をこれほど多角的にとらえたものは他にない」とゲイツは述べている。ゲイツは1994年にダ・ヴィンチのノート「レスター手稿」を3080万ドル(約34億円)で購入している。2. 「Everything Happens for a Reason and Other Lies Ive Loved」ケイト・ボウラー著(未邦訳)神学校教授の著者、ボウラーは35歳の時にステージ4の大腸ガンであることを宣告される。彼女はなぜ自分がガンにかかったのかに思いを巡らせ、「これは神が私に与えた試練なのか」と自らに問いかける。敬虔なクリスチャンだった祖父母を持つゲイツは「私の祖父も重篤な病気にかかり、自身の行ないに過ちがあったのかを自問していた」と回顧する。「祖父はその後、彼の妻が何かの過ちを犯したのだと考えるようになり、そのせいで自分は病にかかったのだと思いながら死んでいった」とゲイツは述べている。3. 「リンカーン・イン・ザ・バルド」ジョージ・サンダース著(未邦訳)第16第米国大統領であるエイブラハム・リンカーンについて史実とフィクションを織り交ぜて書かれた物語。リンカーンの大ファンであるゲイツは「これは非常に重いテーマの作品だが、読んでみて正解だった」と述べている。著者のサンダースは11歳で亡くなったリンカーンの息子の亡霊の視点から、元米国大統領が味わった悲しみを描いている。「子供を失うのはどんな親にとっても耐え難いことだ。しかし、リンカーンの息子が死んだのは1861年の南北戦争が始まってから1年も経たない時期の事だった。黒人奴隷解放を目指し、戦争を開始したリンカーンは自身の決定が他の親の子供らを戦場に送り、死なせることになることを自覚していた。それでも彼は決断を下さねばならなかった」と、自らも3人の子供を持つゲイツは述べている。4. 「ビッグヒストリー入門-科学の力で読み解く世界史」デヴィッド・クリスチャン著(WAVE出版)著者のデヴィッド・クリスチャンは、ビッグバンから現在までの歴史を研究する新しい学問分野「ビッグヒストリー」を提唱した人物。この書籍は彼の6時間に及ぶ人類史に関する講義をまとめたもの。クリスチャンはいかにして人類の歴史が始まり、どこに向かっていくのかを解き明かす。「この本は宇宙の中で我々が存在していることが、いかに幸運なことであるかに気づかせてくれる」とゲイツは述べている。5. 「ファクトフルネス」ハンス・ロスリング著(未邦訳)統計学者のハンス・ロスリングが世界にあふれるネガティブなニュースや、世界情勢をどのようにとらえるべきかを論じた書物。ロスリングスは歴史的事実を踏まえ、未来に対する悲観的な見方を払拭しようとしている。「昨年亡くなったハンスは、この本を通じて世界を正しく理解するための基本的事実を伝え、人類がいかに正しい方向に発展を遂げてきたか、今後の課題として何があげられるかを教えてくれる」とゲイツは述べている。「この書籍は偉大な人物が残した人類への遺言であり、私が今まで読んできた中で、最良の書物の一つといえる」とゲイツは記している。