【寄稿】ロイヤル・ウェディングはアフリカ系米国人にとって画期的だった

バレット・ホームズ・ピットナー 作家、ジャーナリスト

[画像をブログで見る]

英王室のハリー王子とメガン・マークルさんの結婚式は、多様性が目にもあらわな形で示された式典だった。欧米化された世界の大半の人が切望してきた、進歩を象徴するものだった。(以下、文中敬称略)

私はアフリカ系米国人として、オプラ・ウィンフリーが式に参列したのを見てうれしかった。オプラはもうずっと前から、特に黒人社会の中では、アメリカの王族のような存在だ。

オプラが俳優イドリス・アルバと並んでウィンザー城の結婚式会場に到着する様子が、この日の式典の空気を決定づけた。そして、米国の黒人と英王室の間にそれまで存在しなかった結びつきを、確かなものにした。

ハリー王子は、他のどの英王族よりも、米国人には親しみやすい存在だ。王子はバラク・オバマ前米大統領の一家と仲良くなったし、マークルさんと婚約する前にはラスベガスのパーティーによく顔を出していた。王子は他の王族より近づきやすく、堅苦しくないので、複数人種の米国の著名人と結婚するのは納得がいく話だ。米国人として私は、招待客に対してだけではなく、ロイヤル・カップルにもつながりを感じた。

誓いの儀式のあと私たちは、10代のチェロ奏者シェク・カネー=メイソンの演奏や、キングダム合唱団が歌う「This Little Light of Mine」と「Stand by Me」に感動させられた。「#BlackRoyalWedding(黒いロイヤル・ウェディング)」や「#BlackExcellence(黒人の素晴らしさ)」といったハッシュタグがツイッターで流行し始めた。

様々な大事な瞬間が相次ぐなか、私が最も深く打たれたのは、マイケル・カリー首座主教による説教だった。主教は実に現代的かつ型破りな調子で愛について祈り、かつ即興的に米国の奴隷制度に言及した。どちらも、米国の黒人神学の核心に触れる内容だった。

黒人聖職者が初めて白人信者の前で語るようになったのは、南北戦争の後のことだ。人種差別的な信条を克服した白人信者にとって、黒人聖職者の説教は人生の転機ともなる出来事だった。

南北戦争直後のサウスカロライナ州で、バプテスト派の白人聖職者アイザック・ブリンカーホフは黒人牧師の説教を目にした。ブリンカーホフはその経験について、「無学で文字の読めない男が、キリストの愛、キリスト教の信仰と義務について語っていた。その語る様は、私が教わったことのないものだった」と話していた。

しかし、黒人牧師による説教の仕方は、多くの白人から非難もされた。そして南部の教会は南北戦争後、人種ごとに分離していった。その人種による分断は今でも、かなりの部分が残っている。

"Congrats Harry and Meghan, get it poppin!" - @nickcannon visits the BBC and shares his excitement ahead of the #royalwedding https://t.co/PJ8jhKLXWc pic.twitter.com/kWhnqox4b5