4月の仏ＥＵ基準ＣＰＩ改定値は前年比＋1.8％、速報値と変わらず

［パリ １５日 ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）基準の４月の仏消費者物価指数（ＣＰＩ）改定値は前年同月比１．８％上昇し、５年半ぶりの高い伸び率となった。速報値と同じだった。前月比では０．２％上昇した（速報値は０．１％上昇）。