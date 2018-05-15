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4月の仏ＥＵ基準ＣＰＩ改定値は前年比＋1.8％、速報値と変わらず

［パリ　１５日　ロイター］ - 欧州連合（ＥＵ）基準の４月の仏消費者物価指数（ＣＰＩ）改定値は前年同月比１．８％上昇し、５年半ぶりの高い伸び率となった。速報値と同じだった。前月比では０．２％上昇した（速報値は０．１％上昇）。

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