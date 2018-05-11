はめられた可能性あるとの発言を撤回＝セクハラ問題で麻生氏

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［東京 １１日 ロイター］ - 麻生太郎財務相は１１日午後の衆院財務金融委員会で、セクハラ問題で辞任した福田淳一前財務次官がはめられた可能性もあると午前中に同委員会で発言した真意を問われ、発言を撤回した。
宮本徹委員（共産）への答弁。
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