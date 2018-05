復活のELLEGARDEN、ブログに投稿された細美武士のメッセージ

| ベストアルバム『ELLEGARDEN』のジャケットより |

本日オフィシャルサイトで活動再開のアナウンスをしたELLEGARDEN。同タイミングで細美武士の公式ブログには本人によるメッセージが投稿された。10年ぶりのツアー「THE BOYS ARE BACK IN TOWN TOUR 2018」の開催を発表したELLEGARDEN。オフィシャルサイトでの告知と合わせて、細美武士(Vo, Gt)公式サイト内の ブログ では、「ただいま」というタイトルで細美本人からのメッセージが投稿された。その他、高田雄一(Ba)も自身の Twitterアカウント で感謝の言葉をつぶやいている。8月8日の東京・新木場STUDIO COASTからスタートするELLEGARDEN「THE BOYS ARE BACK IN TOWN TOUR 2018」は、10日の宮城・チームスマイル・仙台PIT、15日の千葉・ZOZOマリンスタジアムの計3公演。ツアーにはゲストアクトも出演することが決まっており、続報はオフィシャルサイトで引き続きアップされるとのこと。ELLEGARDENオフィシャルサイト