北朝鮮、拘束米国人3人解放　米朝首脳会談を前に

REUTERS / AFP 左からキム・ハクソン氏、キム・ドンチョル氏、トニー・キム氏

北朝鮮は9日、拘束していた米国人3人を解放した。ドナルド・トランプ米大統領がツイッターで明らかにした。

解放はトランプ氏と北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長との歴史的会談を前にした、友好の意思表示とみられている。

トランプ氏は、会談調整のため平壌を訪れたマイク・ポンペオ米国務長官と共に3人が帰国した際には、自分自身が出迎えると書いた。

ホワイトハウスによると、キム・ハクソン氏、トニー・キム氏、キム・ドンチョル氏の3人はいずれも「補助なしで」飛行機に搭乗したという。3人は反政府行為罪などで拘束され、労働収容所に勾留されていた。

トランプ氏は9日、「北朝鮮から飛行機で帰国中のマイク・ポンペオ国務長官に、皆がとても会いたがっている素晴らしい紳士3人が同乗中だと報告できて嬉しい。元気なようだ。そして金正恩と良い会談だった。日取りと場所が決まった」とツイートし、3人の解放を明かした。

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.