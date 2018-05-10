［東京 １０日 ロイター］ - ４月の対外対内証券投資売買契約の状況（指定報告機関ベース）は、対内株式投資が１兆４０２５億円の取得超、対外債券（中長期債）投資が１兆６１２７億円の取得超、対内債券（中長期債）投資が１兆４６８１億円の取得超だった。財務省が１０日発表した。
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- 2018年05月10日 09:48
対内株式投資、4月は1兆4025億円の取得超＝財務省
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