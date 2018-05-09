［東京 ９日 ロイター］ - トヨタ自動車<7203.T>は９日、発行済み株式の１．８５％に当たる５５００万株、３０００億円を上限とした自己株取得を決議したと発表した。取得期間は５月１６日から９月２８日。
記事
- 2018年05月09日 13:43
トヨタ、5500万株・3000億円を上限に自己株取得を決議
トピックス
ランキング
-
1
麻疹報道 青木理氏に医師が苦言
- facebook480
-
2
暴言自衛官「小西氏は信念ある」
- facebook119
-
3
午後ティー炎上は男尊女卑の結果
- facebook5
-
4
20年心の傷癒えぬ性被害者の日記
- facebook24
-
5
報ステのセクハラ報道は「欺瞞」
- facebook17
-
6
「セクシー個室ヨガ」違法だった
- facebook115
-
7
影響力ある人物 習主席が初の1位
- facebook6
-
8
石原さとみのお相手著書に説得力
- facebook77
-
9
スキャンダル捜しで政権は取れぬ
- facebook16
-
10
医師不足 年収2200万円で採れず
- facebook2