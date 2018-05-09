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トヨタ、5500万株・3000億円を上限に自己株取得を決議

［東京　９日　ロイター］ - トヨタ自動車<7203.T>は９日、発行済み株式の１．８５％に当たる５５００万株、３０００億円を上限とした自己株取得を決議したと発表した。取得期間は５月１６日から９月２８日。

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