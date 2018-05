全国から選りすぐりのパンがずらり！ パン好きのための祭典「青山パン祭り」が今年も開催

Summary 1.パン好き大歓喜! 「青山パン祭り」が5月12日(土)~13日(日)の2日間、青山・国連大学前広場で開催

こだわりのパンがずらり! パン好きのためのイベント「青山パン祭り」が今年も開催

2013年秋に始まって以来、好評を博している「青山パン祭り」が、2018年5月12日(土)~13日(日)の2日間、青山の国連大学前広場で開催される。

今回は「Artisan Bakeries -表現者としてのパン屋さん-」をテーマに全国から約70店のベーカリーが、創り手のセンスが光るパンを届ける。

パン職人がギュッとつめ込んだ"想い"を感じる「シグネチャーブレッド」

今回の目玉企画のひとつが「シグネチャーブレッド」の展示・販売だ。

シグネチャーブレッドとはパン職人の想いや情熱、表現したいことが凝縮された、世界でたったひとつのパンのこと。それぞれの職人がそのパンをシグネチャーブレッドに選んだ理由や、パンが完成するまでにどんな出逢いや材料、アイデアに導かれたのか……。

同イベントだからこそ知ることのできる、パン職人が紡ぐパンの物語にふれてみたい。



例えば、無類のチョコ好きであるパン職人が2人で開発した『ecru(エクル)』の 「ダブルチョコバゲット」をはじめ、5年の歳月をかけて作られた『エンゼル』の「絹食パン」、老舗インド料理店の店主との出逢いが生んだ『boulangerie onni(ブーランジェリー オンニ)』の 「カレーパン」など。パン一つひとつに込められたドラマと出逢えるはずだ。



(※「シグネチャーブレッド」の食べ比べ、及び購入には、イベント専用コインが必要となります。当日販売もあり、詳細は記事下部のイベント概要をご確認ください。)

カナダ・ケベック州から届いたメープルシロップを食べ比べよう!

楓の幹から樹液を集め、煮詰めて作るメープルシロップ。

カナダはその産地として知られ、なかでも数多くのシュガーシャック (メープルシロップ農場)が点在するのがケベック州だ。

会場には『ケベック・メープルシロップ製品生産者協会』によるメープルシロップのテイスティングコーナーも。同じ木でも樹液の採取時期によって色や味が異なる。

本場・カナダから届いた4種類のメープルシロップをそれぞれ試食して、自分好みのフレーバーを見つけてみてはいかがだろう。

酵母で作られたドリンク類がそろう「イーストドリンクバー」にも大注目!

イースト(酵母)はパンと酒作りの共通項といえる。会場には、発酵に不可欠なイーストを用いたドリンクを集めた「イーストドリンクバー」がお目見え。



天然酵母パンとクラフトビールの店『タルマーリー』のオーナーであり、パン職人から醸造家に転身した異色の経歴をもつ渡邉格さんによる天然酵母のビールをはじめ、『グレープリパブリック』や『ヴィナイオータ』のナチュラルワイン、日本酒を世界に広める活動を行うチーム『WAKAZE』による新コンセプトの日本酒などが登場。アルコールとパンのマッチングも楽しみだ。



そのほか、北カリフォルニアのレストラン『Birdview Distillery(バードビュー ディスティレリー)』の経営者であり、料理研究家にしてジュエリークリエイターでもあるカーティス・メジャー氏の料理を試食するイベントや、埼玉県の『畑のコウボパン タロー屋』による花の酵母パン食べ比べコーナー(13日限定)などの企画も。

また、会場ではオーガニックの野菜や果物を販売するファーマーズマーケットも同時に開催されているため、パンを食べながら夕飯の食材を選ぶのも良いだろう。



さわやかな新緑の季節、表参道や青山の散策がてら「青山パン祭り」に足を運んでみよう。



【出店者一覧】

5月12日(土)

◎パン

焼きたてパンの店エンゼル |ドイツパンの店 タンネ | Kuumba du Falafel | KIBIYAべーカリー | bananacona | TiMi | トライべッカべーカリー | miroku | K's bakery | COURTESY |ドミニクドゥーセの店 | DNO ドイツのお菓子 | Fluffy | エスプラン | 信州薪窯パン 野良屋 | フランスパン | セモア!| 茶のま乃ぱん処 | ecru | Go muffins go! | アデリースタジオ+つ。 | cocobagel | しげくに屋55べーカリー | Kalaheo Bakery | 東京べーぐるべーぐり | ルヴァン | 麻布十番モンタボー | affidamento bagel | ULUCUS | aruch



◎加工品・雑貨・フード・ドリンク

ORGAR’S | サイアムチャン | POMMES PROST | WISH FRESH SALAD | おかじ | FISH STAND | 渋川飯塚ファーム | ハウスサンアントンジャムファクトリー | Ms.maple ミズメープル | しろくまジャム | BREAD1set | Soleil | VegieBAG | 石川隆児 | mujina木工房 | ケべック・メープル製品生産者協会 | Minimal -Bean to Bar Chocolate- | 田園フルーツファクトリー | Bocchi SEGAWA PEANUT | aco wrap | Leaf&Moon





5月13日(日)

◎パン

COURTESY | Kuumba du Falafel | KIBIYAべーカリー|bananacona | TiMi | トライべッカべーカリー| miroku| K's bakery | ドミニクドゥーセの店 | エスプラン | セモア! | 茶のま乃ぱん処 | ecru | cocobagel | Kalaheo Bakery | 東京べーぐるべーぐり | soil by houtou bakery | La vie Exquise | boulangerie onni | Bricoler | CEYLON | 634 BAGEL | 自然酵母 山のパン屋 | ベッカライしゅんた | affidamento bagel | ULUCUS



◎加工品・雑貨・フード・ドリンク

ORGAR’S | サイアムチャン | POMMES PROST | WISH FRESH SALAD | おかじ | 野毛山カレー食堂 | FISH STAND | 渋川飯塚ファーム | ハウスサンアントンジャムファクトリー | Ms.maple ミズメープル | しろくまジャム | Bocchi SEGAWA PEANUT | VegieBAG | 石川隆児 | ケべック・メープル製品生産者協会 | happy nuts day |沖縄宮古島産ハイビスカスBeni | Minimal -Bean to Bar Chocolate- | 田園フルーツファクトリー| aco wrap | aya ogawa handmade ceramics | MAKIKO | giggle | パン人



※出店者や商品情報は、予告なく変更になる場合がございますので、ご理解ご了承ください。

【概要】

名称:第13回青山パン祭り「 Artisan Bakeries - 表現者としてのパン屋さん - 」

期間:2018年5月12日(土)~5月13日(日)

時間:11:00~17:00

会場:東京都渋谷区神宮前5–53–70「国際連合大学前広場」※Farmer’s Market@UNUと同時開催

アクセス:東京メトロ「表参道」駅出口B2(銀座線、半蔵門線、千代田線)から徒歩5分、JR・東京メトロ「渋谷」駅東口・宮益坂側出口より徒歩約10分

入場料:無料 ※飲食代別途

※雨天決行 (強風・豪雨の場合、開催を中止することがありますので、ご了承ください)

公式サイト : http://aoyama-panmatsuri.com/

お問い合わせ:bread@ farmersmarkets.jp



※「シグネチャーブレッド」の食べ比べ、及び購入には、イベント専用コインが必要となります。(当日販売もあり)

※チケット(コイン)の事前購入はこちらhttps://panmatsuri13.peatix.com/view

グルメマーケット/東京/表参道・青山/パン/ベーカリー