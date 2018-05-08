［ワシントン ７日 ロイター］ - 米ホワイトハウスによると、トランプ大統領は１４日に予定されている在イスラエル米大使館のエルサレム移転・開設式典に出席しない方針。ホワイトハウスが７日発表した声明によると、式典にはムニューシン米財務長官のほか、トランプ大統領の長女で非公式顧問を務めるイバンカ氏と夫のクシュナー大統領上級顧問らが出席する。
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- 2018年05月08日 06:28
トランプ大統領、エルサレムの米大使館開設式典欠席へ
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