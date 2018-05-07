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22日に米韓首脳会談、米朝会談に向け協議＝ホワイトハウス

［ワシントン　４日　ロイター］ - 米ホワイトハウスは４日、韓国の文在寅（ムン・ジェイン）大統領が米国を訪問し、２２日にトランプ大統領と会談すると発表した。トランプ大統領と北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党委員長との首脳会談に向けて協議するとしている。

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