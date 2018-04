松田翔太　Ｆ４写真投稿で花男ファン感激も再共演が難しい理由

4月25日にモデルの秋元梢(30)と結婚した俳優の松田翔太(32)が28日、自身のインスタグラムを更新。人気ドラマ「花より男子」(TBS系)のイケメン御曹司4人組「F4」の画像を掲載し、「花男」ファンから喝采を浴びている。松田は写真を掲載し、「大好きな兄弟に祝われました Taken by 道明寺」とコメント。 画像は西門総二郎役の松田、花沢類役の小栗旬(35)、美作あきら役の阿部力(36)との3ショット。そして道明寺司役の嵐・松本潤(34)が写真を撮ったようだ。「ジャニーズ事務所は会見などの写真のネット掲載を解禁。しかし個人のSNSはNGなので、松田さんが配慮したようです」(テレビ局関係者)放送中の「花男」続編ドラマ「花のち晴れ~花男 Next Season~」(TBS系)には松本が出演。となると「F4」のフルメンバー登場が期待されるところだが……。「昨年夏、阿部さんは上原多香子さんとの不倫が報じられました。その不倫が原因で上原の夫でET-KINGのメンバー・TENNさんが自殺してしまったとも。結果、上原さんにはいまだに新規オファーがない状態。阿部さんも仕事が難しい状況なので、再共演は難しいと言われています」(芸能記者)「F4」のフルメンバー登場には、大きな壁がありそうだ。