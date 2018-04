ABBA、1982年以来となる新曲の制作を発表

マーク・サベッジ BBC音楽担当記者



Anders Hanser Publishing

スウェーデンのポップグループABBA(アバ)が27日、1980年以来となる新曲を録音するためスタジオ入りしたと明らかにした。

スウェーデンの4人組グループであるABBAは、新曲が、「バーチャル・リアリティ」ツアーを企画するとした最近の決定の「予期せぬ結果」だと話した。

新曲の発売日は決まっていないが、そのうちの1曲「I Still Have Faith In You」は今年12月にBBCとNBCの特別テレビ番組で披露される予定だ。

ABBAは公式インスタグラムで「私たち4人は、35年あまり経って、再び手を組み、スタジオに入るのも面白いと感じたのです」「まるで時間が止まったかのようでした」と述べた。

ABBAがインスタグラムで行った発表の全文は以下の通り――。

ABBAの広報担当者ゴレル・ハンサー氏はBBCに、スタジオの雰囲気は「魔法」だったと語った。

「何の時間も過ぎていないかのようでした」とハンサー氏は語った。「昔のままのようでした。彼らは幸せそうで、レコーディングは気楽で、温かく、実際とても感動的でした。目に涙を浮かべたのは私だけではありませんでした」。

ただ同氏は、ABBAはこれから始まるABBAアバターツアーでホログラム(デジタル技術を使った3次元映像)でのパフォーマンス以外、生での歌唱はしない予定だという。

「これはスタジオだけです、約束できます」と同氏は述べた。「期待しすぎないでください」。

BBCのラジオ番組「PM」の公式ツイッターは、「『彼らは幸せそうで…レコーディングは実際とても感動的で…目に涙を浮かべたのは私だけではありませんでした』。ABBAのマネージャーであるゴレル・ハンサー氏がBBCのパディ・オコネルに、ABBAが35年ぶりの新曲を録音したスタジオの様子を語っています」と、ラジオ音声の一部とともに投稿した。

