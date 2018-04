【南北会談、アメリカの見方】

南北首脳会談について、トランプ大統領はとてもご機嫌のようです。共同宣言についてハングルと英語で書き分けているという報道のほか「トランプ大統領にノーベル平和賞を」とも。

Politico は、Trump: US, North Korea “down to two countries” for location of summit with Kim Jong Un(米朝会談の会場は「2か国まで絞り込み」とトランプ大統領)の中で、トランプ大統領が27日、ドイツのメルケル首相との会談のあとの共同記者会見で「北朝鮮について、とてもよいことが起きると思う。いま会談を準備している」と述べたと伝えています。

そのうえで「会談場所について2か国まで絞り込んだ」と述べました。これについて「米朝両国が歴岸的な首脳会談に向けてロジを詰めていることを示すものだ」と解説しています。

トランプ大統領は何度かツイートし、KOREAN WAR TO END!(朝鮮戦争が終わる!)などと投稿。また、ホワイトハウスにピョンチャン・オリンピックとパラリンぴくのメダリストを招いた式典で「最初は北朝鮮がしたいようにさせるか、戦争に行くか、二者択一だと言われていた。それが今では皆が不可能だと考えていたはるかによい代替がある」と述べ、対話による解決に向かっているという認識を示しました。

Washington Post は、In a feel-good Korea summit, Kim lays the groundwork for meeting with Trump(自画自賛の南北首脳会談で、キム委員長は米朝首脳会談の下地を固める)の中で、にこやかなキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長が韓国側に初めて足を踏み入れことを、「誰もが驚く情勢の変化(an astonishing turn of events)」と評しています。

「南北首脳会談の温かな雰囲気は、5月下旬から6月上旬にかけて予定されている米朝首脳会談の下地を形作った」と言います。

一方、南北が署名した共同宣言の中の「朝鮮半島の非核化(a nuclear-free Korean Peninsula)」という表現に「ワシントンで警戒が出るだろう。韓国でも核兵器を放棄しなくてはならなくなるので」と報じています。

同盟関係にあるため、アメリカは韓国に核能力のある航空機や船舶を定期的に派遣していることから、北朝鮮が米韓同盟の決定的な変化を求めていると受け取れるということです。

また、翻訳の違いにも注目しています。現地のことばではpeace treaty(平和条約)という表現を用いながら英語では、peace regime(平和形態)と表現され「重要な違い」だと解説しています。

「条約はふつう書面を意味するが、形態は軍事行動をやめるなどの平和のシステム」だと伝えています。この発表を受けて、トランプ大統領がKOREAN WAR TO END!(朝鮮戦争が終わる!)とツイートしたということです。

New York Times は、南北会談をgroundbreaking(画期的)と評価。そのうえで「トランプ大統領は南北会談の実現が自分の成果だと主張した」といいます。

Fox Newsは、「トランプ大統領がいなければ、南北会談は実現しなかった。この功績でトランプ大統領はノーベル平和賞を受賞するべきだ」と伝えています。

具体的には、北朝鮮に対する強硬姿勢と国連での対北朝鮮経済制裁のとりまとめを挙げています。

オバマ前大統領が2009年にノーベル平和賞を受賞したことについて、2015年にはノーベル財団の元事務局長が時期尚早だったと認めたと説明し、「これに対してトランプ大統領は政権初期に強固な功績がある。南北首脳会談と近く開催される米朝首脳会談だ」と主張しています。

経済規模がエチオピアの3分1に過ぎない北朝鮮をマネージできるようになったなどと絶賛して、「オバマ前大統領のノーベル平和賞をはく奪してトランプ大統領に付与するべきだ」と締めくくっています。