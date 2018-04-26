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日米ＦＦＲ、決して簡単な協議ではないと考えている＝茂木経済再生相

［東京　２６日　ロイター］ - 茂木敏充経済再生担当相は２６日午前の衆院予算委員会で、日米首脳会談で合意した新しい通商対話の枠組み「ＦＦＲ」について、「決して簡単な協議ではないと考えている」と語った。浜村進委員（公明）に対する答弁。

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