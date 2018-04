バンが歩行者をはね10人死亡15人負傷　カナダ･トロント

車両が歩行者を次々とはねた現場(23日、トロント)

カナダ・トロントの警察は23日、男がバンを運転して歩行者を次々とはね、10人が死亡し、15人が負傷したと発表した。警察は現場から少し離れた路上で、運転手とみられる男性を逮捕した。

調べによると、23日午後1時半(日本時間24日午前2時半)ごろ、ヤング通りとフィンチ通りで起きた。車両はヤング通り沿いの長さ2キロにわたって、繰り返し歩道に乗り上げ、歩行者をはねたという。

現場から約30キロ離れた市の中心部では、カナダのほか日本、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリアの主要7カ国(G7)外相会議が開かれていた。

トロント警察のマーク・ソーンダース本部長は記者会見で、トロント郊外リッチモンド・ヒル在住のアレック・ミナシアン容疑者(25)を逮捕したと発表した。意図的な犯行のようだが、動機はまだ不明という。警察は容疑者についてこれまで把握していなかったと、本部長は話した。

警察は現場から通りをいくつか越えた路上で、容疑者としばらく強い調子でやりとりした後、逮捕した。通行人が撮影した動画には、警官隊に手にした何かのものを向ける容疑者と、容疑者に手を下ろして伏せるよう怒鳴る警官たちの様子が映っている。双方とも発砲のないまま、容疑者は逮捕された。

トロント警察のピーター・ユアン副本部長は、目撃証言を求めていると呼びかけ、これから「長い捜査」が続くと話した。被害者の家族や目撃者のために、特別の電話番号を設置したという。

カナダのラルフ・グッダル公共安全担当相はツイッターで、「ヤング通りとフィンチ通りでの恐ろしい攻撃に対する、トロント警察とその他の救急担当の勇敢でプロフェッショナルな対応に感謝する。カナダ人は愕然としている。犠牲者と家族の皆さんに、深くお悔やみを申し上げる」と書いた。

Grateful for the brave and professional response of @TorontoPolice and other first responders to the horrific attack at Yonge and Finch. Canadians are appalled at what happened. The victims and their families have our deepest condolences.