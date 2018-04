アフガニスタン有権者登録所で自爆攻撃、57人死亡　ISが犯行声明

アフガニスタンの首都カブールにある有権者登録のための施設近くで22日、自爆攻撃があり、少なくとも57人が死亡した。過激派組織の「イスラム国」(IS)が犯行声明を出している。

当局によると、カブール西部のダシュテ・バルチ地区で有権者登録のため並んでいた人々が攻撃の標的となり、犠牲者の中には女性21人と子供5人が含まれる。このほか119人が負傷した。

今年10月に予定される下院選のため、今月から有権者登録が始まっていた。

IS傘下のアマク通信によると、爆発ベルトを巻いた戦闘員が登録所を攻撃したと述べた。

ダシュテ・バルチ地区には、イスラム教シーア派の信徒が多く住む。アフガニスタンではシーア派は少数派で、過去にもISの攻撃を受けている。



病院の外には、親族の死を悲しむ人々がいた(22日、カブール) - Reuters

爆発が起きたのは22日朝で、有権者登録のため並んでいた人々は子供たちも一緒に連れてきていた。

自爆犯がどのように起爆したのか詳細は現時点で分かっていないが、周囲にあった自動車も破壊された。

負傷して病院で手当てを受けていたラスリさん(26)はAFP通信に対し、「自分が血まみれになっているのに気がついた。周りには女性や子供が死んでいた」と語った。「みんな投票がしたかった」。

現場では、散乱したガラス破片や血の海の中に、証明用写真や書類がいたるところに散らばっていた。

地元テレビ局アリアナは、別の負傷男性が病院ベッドの上で泣きながら、「娘たちがどこにいるのか分からない。攻撃してきたやつらは地獄に落ちろ!」と話す様子を伝えた。

ロイター通信によると、アリアナは攻撃に抗議する人々が「政府に死を!」と叫ぶ姿を報じた。ISの犯行声明が出る前には、「(アフガニスタンの反政府武装勢力)タリバンに死を!」と叫ぶ人々もいたという。

カブールに駐在するBBCプロデューサー、マハフズ・ズバイデはツイッターに、建物の写真と共に「きょうカブールで起きた攻撃。ここが攻撃された場所で、目撃者たちは100人以上が死んだと話している」と投稿した。

#KABUL attack today, this is where the attack took place, eyewitnesses are telling me that more than 100 people killed pic.twitter.com/Jx8s53dJsX