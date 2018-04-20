［東京 ２０日 ロイター］ - 麻生太郎財務相とムニューシン米財務長官は、２０日から米ワシントンで始まる２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議に合わせ、会談する。日本の財務省が発表した。会談は米東部時間２０日午後１時４５分（日本時間２１日午前２時４５分）からの予定。
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- 2018年04月20日 07:27
日米財務相会談、米東部時間20日午後に開催＝財務省
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