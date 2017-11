「立派な国ランキング」発表。世界に最も貢献している国は？

科学技術(Science and Techonology)

文化(Culture)

世界平和・安全(International Peace and Security)

世界秩序(World Order)

地球・気候(Planet and Climate)

繁栄・平等(Prosperity and Equality)

健康・福祉(Health and Wellbeing)

6月23日、「」が発表された。この指標における「グッド・カントリー」の定義は、。いわば、「」である。調査を行ったのは、過去20年間に世界中の大統領や首相計53人にアドバイスしてきたという(Simon Anholt)。プロの政策アドバイザーだ。だということに気がついた。経済力があるとか、美しいとか、強大であるとか、近代的とかいうことより、ずっと大切なのだ。そこで、人類に最も貢献していると思われているのはどの国か、そしてどの国が実際に立派なのかを知りたいと思った。」アンホルト氏は世界125か国を以下の7つのカテゴリー別に貢献度の点数をつけ、それに基づいて総合ランキングを決定した。各カテゴリーの点数は、5つのデータの総合点。例えば「世界秩序」カテゴリーには、開発援助の金額や国連条約の批准・署名数などのデータが含まれる。世界への貢献度しか考慮されないので、いくらGDPが大きくても、いくら自国民の福利厚生が整っていても、点数に加算されない。勿論、「立派」という言葉そのものが主観的。カテゴリーの分け方や、データの選び方や、計算の仕方などに批判は沢山ある。また、入手できるデータにも限りがある。これが完全とか絶対とか断言できる「立派な国リスト」作成は不可能だ。それでも、敢えてランキングを作成し公表したのは、普通の人々に自分の国が「立派」かどうか考えて欲しいから。現状では、どの国も内向きで、お互いに関連がないように振舞っている。統計も、他国と関連づけられていない、各国ごとの数値を測るものばかりだ。しかし、(globalization)を無視することはできない。「中国の田舎の村で、一羽のニワトリが風邪を引いてくしゃみをしたとしよう。20年前だったら、ニワトリ本人とその家族しか影響を受けなかったが、今日では人類の存続を脅かす。」「アメリカの田舎で2つの小さな銀行が倒産したとしよう。20年前だったら、困ったのは銀行自身と地元住民だけ。だが、今日では世界経済全体にひどい打撃を与え得る。」、とアンホルト氏は考える。国民が「3%の経済成長が達成できなければ、別の党に投票する」などと脅すので、政府はGDPを気にする。しかし、グローバル化が進んだ現在、自国の経済成長をもたらすのは誰なのか、国民は考えてみるべきだという。「私たちは安い製品を買うために貧しい国を搾取している。産業効率を高めるために大量のエネルギーを生産消費して、環境を破壊している。国々が益々発展する一方で、世界、地球、人類の状況は悪化するばかりだ。。経済成長のお蔭で健康だという幻想を持っているが、実は、この腫瘍は体と同じくらい大きくなっている。」アンホルト氏のいう「立派な国」は、道徳的倫理的に立派ということではない。自国民と同じくらい、世界や人類全体を大切に考える国のことだ。そして、アンホルト氏の20年の経験によると、「」。さて、では第1回「立派な国ランキング」の成績は?総合ランキング1位から10位は、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)。因みに、GDP上位3位のランキングは、アメリカが21位、中国107位、日本が25位。南アフリカは44位だった。アメリカも日本も、経済力の割には貢献度が低い。更に、中国となると、スーダン、パキスタン、ルワンダ、モンゴルなどと同じレベル。もう少し頑張って欲しいものである。(参考資料: IDEAS.TED.COM など)【関連ウェブサイト】 Simon Anholt のホームページ