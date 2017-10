希望の党がずっこけ、前原議員が初仕事で党解体したおかげで、磐石となった安倍政権。一方で国外に目を向けてみれば、依然北朝鮮の脅威は深みを増しており、トランプ米大統領の最終決断が迫っているように思えます。

そんな中、一人能天気に独自路線を取っているのが韓国です。

「「韓国人は恩知らず」「米軍撤収して放っておこう」=韓国の反米軍デモに米国人がブチ切れ」

事の発端は、米海軍所属とみられる女性がフェイスブックで公開した「訪韓を歓迎してくれてありがとう(Thanks for the welcome South Korea)」と題する30秒ほどの短い動画だ。今月14日、在韓米海軍司令部の主催で同軍関係者らのパーティーが開かれていた釜山(プサン)のホテル近くで撮影されたとみられる動画には、韓国人の女性が米軍兵士に殴り掛かろうと手を出し、あらゆる暴言を吐く様子が映っている。

http://www.recordchina.co.jp/b160117-s0-c10.html