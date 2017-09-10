日本の政治家はもうそろそろ気付くべきだ。道徳的に立派な国会議員、政治家なんて皆無。政治家は正義面せず、政策論争・政策的批判に徹すべき。人格攻撃はやられたらやり返す範囲にとどめるべき。政治家は道徳家じゃない。課題解決請負人だ。
※この記事は橋下徹元大阪市長のツイートを時系列順に並べたものです。
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- 2017年09月10日 08:48
政治家は道徳家じゃない - 9月9日のツイート
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