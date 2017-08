【ユニクロの自販機】

(WSJ)

に伴ってアメリカのを実施。一方、ニューヨークやカリフォルニアでという報道が出ています。は Long Lines As Amazon Tries to Hire 50,000 in National "Jobs Day"(アマゾン、)のなかで、と伝えています。4時間の間にで、ニュージャージー州の発送センターには長蛇の列ができ、しているとしています。アマゾンなど小売業者はものの、アマゾンとしてはだとしています。時給はテネシー州で11ドル50セント、本社のあるワシントン州で13ドル75 セントだそうです。「発送センターでの雇用の拡大の結果、」と指摘しています。こうしたに危機感を抱いているのがです。はUniqlo Tries New Approach: Shirts in Vending Machines (ユニクロが新たな販売手法:自動販売機でシャツ)のなかで、と報じています。ニューヨーク、ヒューストン、カリフォルニア州オークランドなどの空港近くやモールでということです。「ユニクロの中で、新たな努力だ」ということです。高さ6フィート(約1メートル82センチ)の自動販売機では、ヒートテックのシャツや軽いダウンジャケットなどを扱い、色やサイズの品ぞろえをそろえ、で出てきます。自動販売機はだと紹介。Best Buy は主に空港で183の自動販売機を、Benefit Cosmetics も空港で自動車販売気を展開しているということです。ユニクロもシンガポールなどでマーケティングの一環で導入したことがあるそうです。「」としています。