アメリカのFixr(フィクサー)社が面白い地図を作成している。「」を表わした地図だ。まともに調査したのでは、予算と時間がかかって仕方がない。もともと冗談半分のリサーチである。フィクサーではすることにした。グーグル検索で言葉やフレーズを入力すると、勝手にいくつも予測が出て来る、アレである。フィクサーが使ったフォーマットは「how much does a * cost in (country name)」。「(国名)で*はいくらするか」と入力すると、過去の同じような質問を基にして、*部分に予測が表示される。最初に出てきたのが、これまで一番多かった結果だろうということで、世界各国の国名を入力し、結果を地図にまとめた。例えば、モーリタニア。「モーリタニアで*はいくらするか」と入力すると、*部分の筆頭予測は「」(!?!)。まさか今どき奴隷の値段を知りたい人がいるのか。それも、なぜモーリタニアというあまり知られていない国の・・・?調べてみると、モーリタニアは深刻な人権侵害を問題として抱える国であり、という推定もある。奴隷所有が違法となったのは2007年。ごく最近のことだ。違法となっても奴隷はなくならず、奴隷所有で起訴されたのはこれまで1人だけ。しかし、モーリタニアはほぼ100%イスラム教徒の国。イスラムの教えでは、イスラム教徒を奴隷にすることは許されないと思っていたが・・・? (因みに、モーリタニアの法律では、とのこと。)さて、話を地図に戻す。まず北米。カナダは「」。フィクサーの分析は、「カナダ人にとって一番関心があるのは、パスポートの値段。外国に行きたいのに違いない」。・・・そうなのかな・・・?「カナダで〇〇はいくらするか」という質問をするのがカナダ人とは限らない。カナダのパスポート発行料金を知りたいのは恐らくカナダ人だろうが、カナダ国籍を取るのにいくらかかるか知りたがっている外国人ということもあり得る。パスポートに限らなければ、カナダ以外に住む人が「カナダで〇〇はいくらするのだろう」と入力することだって(というか、その方が)いたって自然である。フィクサーのフォーマットは英語だから、英語で検索した世界中の人間を質問者と考えるべきだろう。メキシコは「tummy tuck」。つまり、「」。メキシコ人だったらスペイン語で入力する可能性大だから、「おなかの脂肪を除く手術がメキシコでいくらかかるか」を知りたい人が世界中(特に英語圏)で多いということか。英語圏での肥満度と距離を考えると、この検索をするのはもっぱらアメリカ人かな。南米はどうか。ブラジル、コロンビア、ウルグアイでは「」。これらの国を買春目的で訪問する人が多いのだろうか。ガイアナは「」、アルゼンチンは「」、チリは「」。パラグアイとペルーは「」。住んでみたい人が多いのだろうか。