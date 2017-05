【仏マダムののウーララー】

The Sun

がまもなくですね。マクロン候補(39歳)の妻ブリジット(64歳)が""で、ことは知っていましたが、だということやで、こと、さらにフランスの女性の間でが起きていることは知りませんでした。大統領選挙と言えば本来、おかたい話題ですが、そうです。のFuture First Lady? Who is Brigitte Trogneux? Emmanuel Macron’s wife who met the French presidential favorite when he was 15(将来のファーストレディか?フランス大統領選挙で先行するマクロンが15際の時に出会った妻ブリジットはこんな人)によると、Brigitte Trogneuxは、として生まれ、1974年にAndre Louis Auziereという銀行家と結婚して、3人のこどもにめぐまれました。マクロン氏との出会いは1992年。。フランス北部の私立高校で長女のLaurenceと同級生でした。演劇部に所属していたマクロン氏が夫とこどものいる40歳の顧問の先生と恋に落ちたと知ったさせます。それでも2人は連絡を取り合い続け、。ブリジットの離婚が成立したあと、2007年に2人はついに結婚します。同年齢の長女Laurenceのほか、2歳年上の長男Sebastian、さらに弁護士で30歳の次女Tiphaineはみな。Tiphaineは今、。さらに39歳のがいます!は、「どの写真を見ても、どんなイベントでもいつも彼の横にいる女性がブリジット。マクロンのキャリアに深くかかわり、大統領選挙への出馬を後押しした」と報じています。先月の大統領選挙で決戦投票に進むことが決まった。「いつも横にいてくれるブリジット。彼女なくして今の私はない」と言うと、が起きたそうです。フランスにはファーストレディという正式な名称はありませんが、しています。ブリジットについては「物事をはっきり言い、スレンダーな金髪で日焼けしていて、シックであり、華やかだ。」と紹介しています。なのに、を受けると指摘。 そこに焦点をあてているのがのEmmanuel Macron is 39 and his wife is 64.(マクロン39歳、妻64歳。)。「24歳の"年の差婚"は、トランプ大統領夫妻とほぼ同じだが、」と伝えています。正確にはですって。男性が年上だと問題ないのに逆だと一般的でないというようです。「若い男性と結婚したっていいじゃない。私なんていつもデートしているわよ」という女性の声を紹介しています。大統領選挙と言えばきまじめな話ばかりのところ、フランスではとも伝えています。フランス政治と言えば、。18歳下の女性を愛人にした今のしかり、20歳以上年下の女性を愛人にし、自らの葬式では妻の隣にいたしかり。年上のブリジットが妻なので、だという受け止めを多く紹介しています。一方の。結婚は2度経験し、。ほとんど表に出てきません。彼女が5月9日の決戦投票で勝利すれば、します。Washington Postが取材した女性の多くは「初の女性大統領は歓迎」としつつ、「ルペン氏の反移民、反グローバル化の主張は心配」と答えたということです。しているため、という見方を伝えています。ブリジットはと言えば、になると訴えています。わずか39歳なのに?次回は、ということだそうです。