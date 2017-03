3Dテレビがひっそりと生産終了 普及しなかった3つの理由

メガネを掛けてテレビを見ると、奥行きを感じる見た目になる「3Dテレビ」。2010年頃に大きな流行となった記憶があるかと思います。しかし、ここ最近その存在自体をすっかり忘れていたのは私だけでは無いと思いますが、2017年、3Dテレビはひっそりとその姿を消すことになりました。

It’s been a walking corpse for the last couple of years, and now 3D TV finally looks dead.

LG and Sony, the last two major TV makers to support the 3D feature in their TVs, will stop doing so in 2017. None of their sets, not even high-end models such as their new OLED TVs, will be able to show 3D movies and TV shows.

Samsung dropped 3D support in 2016; Vizio hasn’t offered it since 2013. Other smaller names, like Sharp, TCL and Hisense, also failed to announce any 3D-capable TVs at CES 2017.

(「Shambling corpse of 3D TV finally falls down dead」2017.1.17 Cnet)