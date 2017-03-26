Apple、新しい9.7インチiPadの保証対象外修理価格を公開！画面割れなどはiPad 2・Airなどと同じ3万1104円に――iPhone 7・7 Plusの新色レッドやiPhone SEの32・128GBは既存色・容量と同様

Appleが新しく2017年3月25日に発売したタブレット「新しい9.7インチiPad」の画面の損傷による修理価格および保証対象外バッテリー修理価格、保証対象外修理価格を公式Webページにて公開しています。
Appleの新9.7インチタブレット「iPad（第5世代）」の保証対象外修理価格が案内！
新しい9.7インチiPadは製品名としては「iPad（第5世代）」となっており、日本ではAppleの他にもNTTドコモやau、SoftBankから販売され、Apple公式の保証「AppleCare+ for iPad」は税別9,400円（税込10,152）。
AppleCare+に未加入の場合における保証対象外のバッテリーと電源についてはiPadシリーズ全モデル共通の税別11,400円（税込12,312円）、画面割れならやそれ以外なら税別28,800円（税込31,104円）となっています。
なお、同じく3月25日に発売となった「iPhone 7」および「iPhone 7 Plus」の新色「（PRODUCT）RED Special Edition」（レッド）や「iPhone SE」の新容量32GBおよび128GBモデルについては既存の色・容量と同じAppleCare+および保証外修理価格です。
AppleCare+は新しいiPhoneと同時以外にも購入日から30日以内なら加入できるので修理費用が高いなと感じたら入っておくと良いかもしれません。
iPhone 7・7 Plusの新色のAppleCare+ for iPhoneは税別14,800円（税込15,984円）、iPhone SEのAppleCare+ for iPhoneは税別12,800円（税込13,824円）。ともに既存色、既存容量と同価格。
なお、NTTドコモやau by KDDI、ソフトバンクモバイルからiPhoneを購入した場合には各社もAppleCare+や独自の補償サービスを提供しているのでそちらも確認してみてください。
【画面割れ保証対象外修理サービス料金】画面割れについてはAppleCare+に入っている場合にはiPhoneの場合には3,400円、iPadの場合には4,400円でそれぞれ最大2回まで修理可能です。また、AppleCare+に入っていない場合の保証対象外修理価格は以下の通り。特に記載がない限りすべて税別表記。
|機種
|料金
|iPhone 7 Plus
|16,800円
|iPhone 7
|14,800円
|iPhone 6s Plus
|16,800円
|iPhone 6s
|14,800円
|iPhone SE
|14,800円
|iPad mini、iPad mini 2
|22,800円
|iPad、iPad 2、iPad Air、iPad（第5世代）
|28,800円
|iPad（第3世代）、iPad（第4世代）、iPad mini 3、iPad mini 4、iPad Air 2
|34,400円
|iPad Pro（9.7インチ）
|38,400円
|iPad Pro（12.9インチ）
|60,400円
【バッテリーと電源の保証対象外修理料金】バッテリーと電源についてはAppleCare+に入っている場合にはバッテリーサービスを利用した診断においてバッテリーの蓄電容量が本来の80％未満に劣化した時点でバッテリーを無償交換してもらえます。AppleCare+に入っていない場合のバッテリーと電源の保証対象外修理価格は以下の通り。
|機種
|料金
|iPhoneシリーズ
|8,800円
|iPadシリーズ
|11,400円
【その他の保証対象外修理料金】その他の修理についてはAppleCare+に入っている場合にはiPhoneシリーズが11,800円、iPadシリーズが4,400円となっており、AppleCare+に入っていない場合の保証対象外修理価格は以下の通り。
|機種
|料金
|iPhone 7 Plus
|39,800円
|iPhone 7
|35,800円
|iPhone 6s Plus
|36,800円
|iPhone 6s
|33,800円
|iPhone SE
|30,800円
|iPad mini、iPad mini 2
|22,800円
|iPad、iPad 2、iPad Air、iPad（第5世代）
|28,800円
|iPad（第3世代）、iPad（第4世代）、iPad mini 3、iPad mini 4、iPad Air 2
|34,400円
|iPad Pro（9.7インチ）
|38,400円
|iPad Pro（12.9インチ）
|60,400円
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