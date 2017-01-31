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この国の「元号」について愚考する

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　さて新元号であります。

　朝日新聞記事によれば、平成につぐ新元号は「２４８番目」なのだとか。

（関連記事）
「平成」の次、２４８番目の新元号いかに　同じ名はＮＧ
斉藤寛子、多田晃子 佐藤恵子
2017年1月14日07時49分
http://digital.asahi.com/articles/ASK1F5GJGK1FUTIL03G.html?rm=343
　記事より当該箇所を抜粋引用。

　日本で初めての元号は、歴史的に知られる大化の改新による「大化」。「平成」までの１３００年余りの間に２４７の元号が誕生した。自然災害や慶事などでも元号が変えられ、一人の天皇の時代に複数の元号に変わったこともあった。

　明治以降は新天皇の即位に合わせて元号を変える「一世一元」に。

　なるほど、「日本で初めての元号は、歴史的に知られる大化の改新による『大化』」でありますか、飛鳥時代の孝徳天皇時代に起こった「大化の改新」でありますが、大化2年（西暦646年）のことであります。

　単純に計算すれば、日本の元号は西暦６４５年から、実に１３７２年の長きにわたり続いてまいったのでございます。

　また一部には、「これを機会に元号の使用はもうやめた方がいい」と元号廃止論も多数あがっているようであります。

（関連記事）
キャリコネニュース
2017年01月13日 13:18
2019年に改元の可能性
「これを機会に元号の使用はもうやめた方がいい」という議論が盛り上がる
http://blogos.com/article/205570/

　上記記事によれば、池田信夫氏「もう元号を使うのはやめよう」と題された記事をアゴラに投稿、「官庁のデータは必ず西暦を併記し、NHKはすべて西暦で統一すべきだ」と訴えています。

　また小飼弾氏も、「これを機に元号と印鑑は廃止の方向で」と元号廃止を提唱、「西暦が嫌だっていうなら皇紀だってかまわない」ともツイートします。

　うーむ、元号廃止でありますか。

　・・・

　今回は我が国の「元号」について、当ブログとして例によって脱線気味に考察してまいりたいと思います。

　まずは、「大化」から「平成」までの１３７２年間の２４７の元号を列記いたしましょう。

　西暦などどうでもよろしい、そのかわりおそらく本邦初、元号の「よみがな」と「ヘボン式のローマ字表記」付き（苦笑）でございます。
■表１：日本の２４７の元号一覧（ローマ字読み付き）
元号かなローマ字
大化たいかTAIKA
白雉はくちHAKUCHI
朱鳥しゅちょう・すちょう・あかみどりSHUCHOU・SUCHOU・AKAMIDORI
大宝たいほう・だいほうTAIHOU・DAIHOU
慶雲けいうん・きょううんKEIUN・KYOUUN
和銅わどうWADOU
霊亀れいきREIKI
養老ようろうYOUROU
神亀じんきJINKI
天平てんぴょうTENPYOU
天平感宝てんぴょうかんぽうTENPYOUKANPOU
天平勝宝てんぴょうしょうほうTENPYOUSHOUHOU
天平宝字てんぴょうほうじTENPYOUHOUJI
天平神護てんぴょうじんごTENPYOUJINGO
神護景雲じんごけいうんJINGOKEIUN
宝亀ほうきHOUKI
天応てんおう・てんのうTENOU・TENNOU
延暦えんりゃくENRYAKU
大同だいどうDAIDOU
弘仁こうにんKOUNIN
天長てんちょうTENCHOU
承和じょうわ・しょうわJOUWA・SHOUWA
嘉祥かしょう・かじょうKASHOU・KAJOU
仁寿にんじゅNINJU
斉衡さいこうSAIKOU
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貞観じょうがんJOUGAN
元慶がんぎょうGANGYOU
仁和にんな・にんわNINNA・NINWA
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延長えんちょうENCHOU
承平じょうへい・しょうへいJOUHEI・SHOUHEI
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永祚えいそEISO
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文久ぶんきゅうBUNKYUU
元治げんじGENJI
慶応けいおうKEIOU
明治めいじMEIJI
大正たいしょうTAISHOU
昭和しょうわSHOUWA
平成へいせいHEISEI

　ふう。

　うむ、いかがでしょうか。

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