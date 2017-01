外国人の疑問「なぜ日本人はそんなにコスプレが好きなの？」

小島和子=文 大沢尚芳、大泉 裕、柳井一隆=撮影 答えてくれる人:デイビッド・セイン、シーラ・クリフ、江口裕之

▼答えてくれる人

●デイビッド・セイン

エートゥーゼット英語学校校長。アメリカ出身。これまで累計350万部の英語本の著作を刊行。日本で約30年の豊富な英語教授経験を持ち、数万人を教えてきた。

●シーラ・クリフ

十文字学園女子大学教授。ロンドン大学卒業。埼玉大学、立教大学非常勤講師を経て現職。英語や着物の着付けなどを教えながら、着物の歴史、変化、模様を研究中。

●江口裕之

通訳案内士。1989年から通訳案内士の育成に携わ。2001年CEL英語ソリューションズ設立、現在、最高教育責任者。NHKEテレ「トラッドジャパン」講師(2009~13年)。

外国人の疑問<日本の娯楽・流行・都市編>

Q.Why do Japanese trains always run on time?

どうして日本の電車はいつも時間に正確なの?

A.Japanese hate to be late, and they think it’s rude when others are late. If trains are late, the station gives out excuse papers to show your boss. Japanese train companies are proud of being punctual.

日本人は遅刻するのが嫌いだし、相手が遅れてきても失礼だと感じます。電車が遅れると、駅では会社に見せるための遅延証明書が配られます。日本の鉄道会社は、時間に正確であることに誇りを持っているのです。(セインさん)

●言葉:run「(輸送機関が)運行する」、rude「不作法な」、punctual「時間に正確な」

●表現:on time「定刻通りに」、give out「配る」、excuse paper「遅延証明書」

Q. Why are there cat cafes in Japan?

なぜ日本には猫カフェがあるの?

A. Cat cafes are place where people who cannot keep their own cats can go and pet cats. There are many apartments and condominiums that forbid keeping animals.

猫カフェは、家で猫を飼えない人が猫をかわいがる場所です。日本では、ペットを飼うことを禁止されている賃貸マンションも多いんです。(クリフさん)

●言葉:keep「(動物を)飼う」、pet「かわいがる」

Q. Why are maid cafes so popular?

メイドカフェが流行っているのはどうして?

A. People like to experience another world when they are enjoying themselves. So Disneyland is popular even among adults. Adults like to let the child inside enjoy itself.

遊ぶときは別世界に入るのが好きなんです。だからディズニーランドは大人にも大人気。日本人は大人になっても、子どものような心を持っています。(クリフさん)

●言葉:popular「人気がある」、another world「別世界」

●表現:like to~「~するのが好き」

Q. Why do Japanese like cosplay so much?

なぜ日本人はそんなにコスプレが好きなの?

A. Japanese are under pressure to act a certain way. When we dress up, we can choose our appearance and personality. Cosplay is part of“kawaii”culture. If you see someone in cosplay, be sure to say,“Kawaii!”

日本人には、きちんとした振る舞いをしなくちゃ、というプレッシャーがあります。コスプレをすると、自分がなりたい見た目や個性を選ぶことができます。コスプレは「カワイイ」文化のひとつ。もしコスプレしている人を見かけたら、「カワイイ!」と言ってあげましょう。(セインさん)

●言葉:appearance「外見」、personality「個性」

●表現:be under pressure to ~「~するようプレッシャーを受ける」、act a certain way「一定のきちんとした振る舞いをする」、dress up「扮装する」、be sure to ~「必ず~する」

Q. Why do Japanese often go to karaoke?

日本人はどうして、しょっちゅうカラオケに行くの?

A. For the Japanese, karaoke is a popular means of blowing off steam. It also functions as a means of communication - by singing in front of others, they can become friendlier with each other.

日本人にとっては人気のストレス発散方法であり、コミュニケーションの手段でもあるんです。人前で歌うと、お互いに親近感がわいてくるものです。(江口さん)

●表現:a means of ~「~の手段」、blow off steam「憂さを晴らす」、functions as ~「~の役割を果たす」、in front of others「人前で」

面白おかしく伝えてあげよう

現在進行形の娯楽や流行については、基本的に好意的な人が多い。関心を持っているからこそ来日しているわけだ。

たとえば、「メイドカフェって何?」という質問をする訪日客は、若い人の中ではもはや少数派。そういうものがあることは知ったうえで、「行ってみたい」と思って訪日している人も多い。ただし、流行の背景までは知らない。だから、そこを面白おかしく伝えてあげるといい。

日本の都市は、他の国や地域に比べて圧倒的に衛生的で便利だ。近ごろは英語表示はもちろん、中国語・ハングルが併記される場所も増え、外国人にとっても快適だ。その清潔さと便利さが、どのように維持されているのかに興味を持つ人も多い。

とくに東京のような大都市で、公共交通が超過密ダイヤで正確に運行されているのは、外国人には大いなるオドロキだ。駅が「遅延証明書」を発行するほど、定刻運転に鉄道会社は誇りを持っていると伝えよう。

ぜひ、臆せずに自分なりの視点を披露してみてほしい。