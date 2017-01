＜HOGONAMENNA＞「生活保護なめんなジャンパー」の背後に潜む実態

保科省吾[コラムニスト]

***

神奈川県小田原市で平成19年以降、生活保護受給者の自立支援を担当する市職員ら64人が、英語で「不正受給はクズだ」などと背面にプリントされたジャンパーを自費で作り、勤務中に着ていたことが報じられている。

左胸部分には「HOGO NAMENNA」(保護なめんな)と読めるエンブレムも付いており、一部の職員は着用して受給者宅を訪れていた。小田原市はこのジャンパーの使用を禁止し、担当部長ら7人を厳重注意処分とした。

市によると、19年7月、生活保護の受給資格を失った男が職員2人を切り付けた事件を機に作られた。職員らは28人が現職。ジャンパーの背面には「私たちは正義だ。不正が発覚したときは追及する」などと英語で書かれていた。係長だった職員は「仕事がきつく、士気を高めたかった。受給者向けのメッセージではない」と釈明している。(夕刊フジより要約引用)

この行為は決して許されるべきものではない。短絡的で誤解を招く、その後の影響を考えない行動は決定的な想像力不足である。ジャンパー背面の英文を全文見てみる。

We are “the justice” and must be justice,so we have to work for odawara. Finding injustice of them,we chase them and Punish injustice to accomplish the proper execution. If they try to deceive us for gaining a profit by injustice, “WE DARE TO SAY,THEY ARE DREGS!”