【トランプのツイート攻撃】

最近、朝起きるとまずを見るのが習慣になりました。昨夜からけさにかけてもなどを連打!ツイッターにを見てしまうと企業経営者はビビりますよね。フォードやフィアット・クライスラーのように屈して感謝されるか。GMのように突っぱねるか。トヨタの選択が注目される中、と発表しました。一方、The Wall Street Journal は、をあてる社説を出しました。批判ばっかりせずにアメリカもと主張しています。Trump’s Auto Bluster – He should stick to making the US a better place to invest(トランプの自動車をめぐる大言壮語~対米投資促進に徹するべきだ)はざっくりこんな概要です(全文の翻訳ではありません)。トランプはいったい?不動産とブランディングは分かっているのだろうが、次期大統領ののではないかと思わざるを得ない。確かに米自動車メーカーは小型車の生産をに移してきた。しかし、小型車は、アメリカで生産するには採算が合わないのだ。自動車メーカーにとって、ため、世界の市場に輸出しやすいのだ。この現実を誰かトランプに伝えるべきだ。メキシコはアメリカは、と言えば、があるだけだ。メキシコで生産される自動車のうち、。アメリカから出荷する場合に比べてのだ。トランプ氏はどうも、と思っているようだ(Mr. Trump seems to think he can conjure job growth by beating up business )。しかし、経済合理性にあわない判断をアメリカ企業のトップに迫ることはことになる。まもなく大統領に就任することでトランプ氏は、むしろになるべきだ。自らの産業を一番よく分かっている社長に投資判断を任せないと、ことになる。