スマホが子どもの目に与える影響は？

スマートフォンを使う時間が長く、屋外で過ごす時間が短い子どもたちに、それ以外の子どもたちよりもドライアイの症状が頻繁に見受けられることが分かった。子どもたちが1カ月間スマホを使わないようにすると、症状はかなり改善したという。この研究は、医学誌「BMCオフサルモロジー」に掲載された。



米眼科学会によると、子どものドライアイは視力や学業成績にネガティブな影響をもたらす恐れがあるが、医師が診断で見過ごすことが多い。スマホ、パソコンやその他の端末の画面を見つめると、まばたきが減少する場合があることが分かっている。まばたきの減少は、涙液の蒸発や、ドライアイのリスク増大につながる。またスマホの場合、画面が小さいために目との距離が短くなる傾向がある。研究チームは、これが目を疲れさせている可能性があると指摘している。



韓国の研究チームは、7~12歳の子ども916人を対象に目の検査を行った。涙液層の安定性を調べる涙液層破壊時間(BUT)検査などでさまざまな評価を行った結果、ドライアイと診断できる基準だったのは60人で、全体の6.6%だった。このようなドライアイ症状の子どもたちのうち、アンケートでスマホを使っていると答えたのは97%で、1日平均で約3.2時間使っていた。これと対照的に、ドライアイの症状がない子ども(比較対照群)のうち、スマホを使っていると答えたのは55%で、1日の平均使用時間は約37分だった。



比較対照群の子供たちはまた、屋外で過ごす時間が1日当たり平均2.3時間で、ドライアイ症状の子どもたちの同1.5時間より長かった。



ただし、研究では、被験者による人工涙液の使用、世帯収入やアレルギーの有無について評価を行わなかったとチームは述べている。



By ANN LUKITS