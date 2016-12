(WSJ)

きょうは大晦日。(New Year’s Eve Ball Drop)が行われますね。その。相当なお金をかけていると思います。 1年後にはもう出せないかもしれません。です。と 27 日に発表。年末の株価は283円10銭でした。株価が急落したことを踏まえてWSJは Toshiba Shares Plunge Over Problems at Nuclear Power Subsidiary (東芝株、原発関連会社の問題を受けて急落)と報じています。東芝に限らず、■世界的にこと、■原発の(現場で一から建設するのではなく、工場でモジュールを作り、それを現場で組み立てる工法の導入)がと伝えています。ざっくりこんな感じです(全文の翻訳ではありません)。2006年にライバルに競り勝って Westinghouse を54億ドル(今の為替で約 6200 億円)で買収した当時、東芝はから利益を上げるのは確実と見られていた。その賭けはさせようとしている。の結果、と明らかにしたのだ。投資家が一気に株を売ったため、。先のから復活するはずだったのに。ウエスチングハウスを取り巻く厳しい環境を見れば、が分かる。ウエスチングハウスは、で、ごく最近までと見なされていた。しかし、相次ぐ失敗と想定外の問題で、ウエスチングハウスを始め、Arevaや GEといったライバルのに陥っている。World Nuclear Industry Reportの年次報告書によると、現在、。地域やデザイン(沸騰型か加圧型か)、建設コンソーシアムがどこかにかかわらず、トランブルが相次いでいる。ために、ウエスチングハウスとライバル各社は、工場で大きなモジュールを作った上で、現場で組み立てるというを編み出した。顧客ごとにカスタマイズスするからコストがかさむわけで、それをやめたのだ。しかし、に出た。原子力の専門家は「現場で起きていたで、品質管理という根本の問題を解決しなかった」と指摘する。さらに、ことを意味した。フランスではアレバが重要な部材をめぐって記録をごまかし、その部材がフランスやアメリカなどに使われたため、に追われていている。科学者は「原発のプロジェクトマネージャーは、」と語る。ウエスチングハウスと下請け会社は最近、CB&I ストーン・アンド・ウェブスターが手がけていた。東芝の説明によると、関連会社の人員の作業効率が予想以上に悪かったことなどがコストを膨らませた。ウエスチングハウスは、原子力発電所に使われるユニットを構成するため、CB&I ストーン・アンド・ウェブスターを買収した。しかし、■熟練の建設作業員の確保、■品質の管理、さらに■さまざまな厳しい原子力規制をクリアするための部材調達に必要なサプライチェインの利用がうまくできなかった。は会見で、この問題により可能性があると述べた。している。財政事情の悪化が完成に影響するかどうかは明らかになっていないが、今回の発表でことが示された。このうちアメリカでは、ジョージア州で進められているでは何か月も前から資金が問題になっていたと、労働組合の IBEW (International Brotherhood of Electrical Workers) 第1579 支部の代表は指摘する。彼によるとが、組合は最近、■これ以上雇用を増やさないこと、■適正な人員を検証するという通知を受けたという。Vogtleの原発をめぐって、電力会社Southern のTom Fanning最高経営責任者は、ことを強調していた。過去の過ちとは、膨らんだコストをしてきたことだ。代わりに、をした。その結果、コスト増加のリスクの幾分かはすることができるという。Southern の広報担当者は、このは今週明らかになったと強調した。巨額のすることで、電力会社のお客さまを守ったというのだ。一方、ペンシルバニア州ピッツバーグが拠点のは、電力発電所の建設に対する金銭的な影響を精査していて、近く報告するという。はコメントを控えると回答した。